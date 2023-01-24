من هو د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان؟

بواسطة محمود عطا الله
د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان الحالي 2023 د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان الحالي 2023

نٌقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور نادر العوضي مدير مستشفى العدان الجديد وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، واهم المناصب القيادية التي تولاها بوزارة الصحة، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ ساعات، عن حركة تدوير بين مديري ورؤساء الأقسام في عدد من المستشفيات الكويتية.

معلومات عن د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان 2023

  • دكتور نادر العوضي هو مدير مستشفى العدان الحالي الجديد منذ 22 يناير 2023.
  • كان يشغل منصب مدير مستشفى جابر الأحمد.
  • كما كان الدكتور نادر العوضي مديرًا لمستشفى الصدري.
  • خبراته طويلة في إدارة المستشفيات “إداريًا وفنيًا”.
  • يشهد الجميع للدكتور نادر العوضي بالتفاني في العمل، والتعامل الراقي مع المراجعين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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