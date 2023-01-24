من هو د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان؟

نٌقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور نادر العوضي مدير مستشفى العدان الجديد وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، واهم المناصب القيادية التي تولاها بوزارة الصحة، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ ساعات، عن حركة تدوير بين مديري ورؤساء الأقسام في عدد من المستشفيات الكويتية.

معلومات عن د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان 2023