من هو د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان؟

نٌقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور نادر العوضي مدير مستشفى العدان الجديد وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، واهم المناصب القيادية التي تولاها بوزارة الصحة، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ ساعات، عن حركة تدوير بين مديري ورؤساء الأقسام في عدد من المستشفيات الكويتية.
معلومات عن د. نادر العوضي مدير مستشفى العدان 2023
- دكتور نادر العوضي هو مدير مستشفى العدان الحالي الجديد منذ 22 يناير 2023.
- كان يشغل منصب مدير مستشفى جابر الأحمد.
- كما كان الدكتور نادر العوضي مديرًا لمستشفى الصدري.
- خبراته طويلة في إدارة المستشفيات “إداريًا وفنيًا”.
- يشهد الجميع للدكتور نادر العوضي بالتفاني في العمل، والتعامل الراقي مع المراجعين.