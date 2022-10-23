نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لرئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي الآن، حيث يشغ منصب رئيس المجلس البلدي حاليًا بالانتخاب الأستاذ عبدالله المحري، وقد دخل الأستاذ عبدالله المحري المجلس البلدي بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في منتصف عام 2022، ثم فاز برئاسة المجلس بالتزكية، وقال المحري لأعضاء البلدي بعد فوزه بمنصب الرئيس بالتزكية “ثقتكم وسام على صدري، وأعاهدكم على تذليل الصعوبات وإكمال المسيرة”.

من هو رئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي عبدالله المحري؟