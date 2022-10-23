من هو رئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي “عبدالله المحري”؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لرئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي الآن، حيث يشغ منصب رئيس المجلس البلدي حاليًا بالانتخاب الأستاذ عبدالله المحري، وقد دخل الأستاذ عبدالله المحري المجلس البلدي بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في منتصف عام 2022، ثم فاز برئاسة المجلس بالتزكية، وقال المحري لأعضاء البلدي بعد فوزه بمنصب الرئيس بالتزكية “ثقتكم وسام على صدري، وأعاهدكم على تذليل الصعوبات وإكمال المسيرة”.
من هو رئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي عبدالله المحري؟
- رئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي “الآن” هو الأستاذ عبدالله عبد العزيز المحري، يتولى الرئاسة من 2022 حتى 2026.
- فاز في انتخابات المجلس البلدي التي جرت في مايو 2022 بعدما حصد أكثر من 13 ألف صوتًا في الدائرة الثانية.
- قاز في انتخابات المجلس البلدي أيضًا عام 2018.
- شغل منصب نائب رئيس المجلس البلدي خلال دورة 2018-2022.
- الأستاذ عبدالله المحري حاصل على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت.
- شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الأهلية وكبرى الشركات.
- لسيادته الكثير من المساهمات الوطنية.