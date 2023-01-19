من هو رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي 2023 بالكويت “د. عصام الربيعان”؟
يعتبر ديوان الخدمة المدنية واحد من أهم الجهات الحكومية في دولة الكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي 2023 في الكويت، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وقد أعلن مجلس الوزراء عن اعتماد تعيين الدكتور عصام الربيعان في هذا المنصب الهام ريئسًا للديوان بالدرجة الممتازة.
من هو رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي 2023 في الكويت
- الدكتور عصام سعد عبد الرحمن الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي 2023 في الكويت وهو في المنصب منذ سبتمبر 2022.
- من المناصب الهامة التي شغلها من قبل منصب أمين عام جامعة الكويت خلال الفترة من 2003 حتى 2007.
- شغل منصب منصب العميد المساعد للتخطيط والأبحاث والمختبرات بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.
- الدكتور عصام الربيعان هو أستاذ الإدارة العامة (الحكومية) بجامعة الكويت.
- يعتبر أحد أهم الكوادر الإدارية والأكاديمية في دولة الكويت.