من هو رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي 2023 بالكويت “د. عصام الربيعان”؟

يعتبر ديوان الخدمة المدنية واحد من أهم الجهات الحكومية في دولة الكويت، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي 2023 في الكويت، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وقد أعلن مجلس الوزراء عن اعتماد تعيين الدكتور عصام الربيعان في هذا المنصب الهام ريئسًا للديوان بالدرجة الممتازة.

من هو رئيس ديوان الخدمة المدنية الحالي 2023 في الكويت