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من هو سالم فيصل السلامة الذي تُوفي في الكويت اليوم؟

بواسطة محمود عطا الله
سالم فيصل السلامة المطيري سالم فيصل السلامة المطيري

حادثة سير أليمة وقعت في الكويت، اليوم الثلاثاء، تُوفي على إثرها سالم فيصل السلامة، وهو شاب مواطن، حيث يتساءل الكثيرون “من هو سالم فيصل السلامة؟”، وقد تم تناقل خبر وفاة سالم فيصل مواقع الأخبار الكويتية، كما تم تناقل خبر الوفاة بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم “سالم فيصل السلامة” ترند الوسوم، وفيه دعوات بالرحمة والمغفرة.

من هو سالم فيصل السلامة الذي تُوفي اليوم في الكويت؟

هو سالم فيصل السلامة المطيري، طالب ضابط في السنة الرابعة، ووقعت الحادثة عندما كان يسير سالم السلامة بدراجته النارية في أحد شوارع الكويت، واصطدمت به سيارة دفع رباعي، والواقعة كما أكد عدد من المتابعين، أن أحد كاميرات المنازل ألتقطت تفاصيلها، تابعونا مع كل جديد حول تلك الواقعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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