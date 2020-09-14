من هو سالم نواف الصباح رئيس جهاز أمن الدولة الجديد؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

صدر في الكويت قرار أميري رسمي بتعيين صاحب السمو الشيخ سالم نواف الصباح في منصب رئيس جهاز أمن الدولة الجديد، وذلك اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للواء سالم نواف الصباح من ويكيبيديا بعد توليه منصب رئيس أمن الدولة الجديد بالكويت، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، وبعد هذا القرار، وبتلك المناسبة، قام سمو نائب الأمير ولي العهد نواف الأحمد الصباح باستقبال وزير الداخلية أنس الصالح واللواء سالم النواف.

من هو سالم النواف رئيس أمن الدولة الجديد ويكيبيديا والسيرة الذاتية له

هو الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح قائد ولواء بوزارة الداخلية الكويتية، وهو الإبن الخامس لسمو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اللواء سالم نواف رئيس أمن الدولة الجديد شغل مؤخرًا منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون أمن الحدود، كما تولى سيادته الكثير من الوظائف القيادية بوزارة الداخلية الكويتية.