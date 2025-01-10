من هو سفير الكويت في أذربيجان سعادة “محمد المطيري”

سفير الكويت الحالي في جمهورية أذربيجان هو السفير محمد المطيري، هذا ونستعرض معكم نبذة من السيرة الذاتية للسفير محمد المطيري وأهم المعلومات عن سيادته من ويكيبيديا والمناصب القيادية التي شغلها من قبل بوزارة الخارجية الكويتية.

من هو سفير الكويت في أذربيجان محمد المطيري

هو المستشار محمد فيصل المطيري هو سفير الكويت لدى أذربيجان حاليًا وذلك منذ منتصف نوفمبر 2024، شغل من قبل منصب سفير الكويت في منغوليًأ، كان من قبل مستشارًا بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الكويتية، عمل من قبل بإدارة المتابعة والتنسيق في الخارجية، من المناصب الهامة التي شغلها من قبل مستشارًا في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك.