من هو سلطان اللغيصم مرشح شمر في انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الرابعة

أسفرت نتائج انتخابات تشاورية شمر عن فوز سلطان اللغيصم الشمري، ليكون هو مرشح شمر بالدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة 2020 بالكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لسلطان اللغيصم الذي يخوض انتخابات الكويت 2020 بقوة، للفوز بأحد مقاعد البرلمان، وقد فاز سلطان اللغيصم في انتخابات تشاورية شمر بالمركز الأول وبفارق بسيط عن صاحب المركز الثاني مرزوق الخليفة.

من هو سلطان اللغيصم مرشح شمر في انتخابات مجلس الأمة 2020

هو سلطان جدعان عواد مذود اللغيصم الشمري نائب مجلس الأمة السابق، وعمل ضابطًا في وزارة الدفاع، مرشح شمر في الدائرة الرابعة من مواليد عام 1967، حاصل على دبلوم في العلوم العسكرية، كان نائبًا في مجلس الأمة 2013، حيث حقق المركز الأول في انتخابات الدائرة الرابعة بعدما حصل على 2901 صوت، بينما خسر سلطان اللغيصم انتخابات 2016 بعدما حصل على 2674 صوت، ويدخل اللغيصم انتخابات 2020 بقوة لتحقيق الفوز بمقعد في مجلس الأمة وتمثيل الدائرة الرابعة في الدورة التشريعية القادمة.