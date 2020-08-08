من هو سليمان الجسار الدكتور الكويتي الذي تُوفي اليوم؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أعلنت جامعة الكويت عن وفاة الدكتور سليمان الجسار، اليوم السبت الثامن من أغسطس 2020، حيث تصدر وسم “سليمان الجسار” ترند الوسوم في دولة الكويت، حيث شهد الترند ألاف الدعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد، كما تساءل الكثيرين من خلال تغريداتهم وتعليقاتهم عن سبب وفاة الدكتور سليمان الجسار، وقد أجمع الكل على أن الراحل كان “بشوش الوجه، وطيب القلب”.

من هو سليمان الجسار الدكتور الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

هو الدكتور سليمان الجسار الأستاذ بقسم التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وقد تخرج الراحل من جامعة بنتلي بعدما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والتمويل، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ييل، بينما درجة الدكتوراه حصل عليها من معهد ماساتشوستس الأمريكي في مجال تمويل المشروعات، حصل الراحل على جائزة التدريس المتميز عن العام الجامعي 2015-2016.