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من هو سليمان الجسار الدكتور الكويتي الذي تُوفي اليوم؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
وفاة د. سليمان الجسار وفاة د. سليمان الجسار

أعلنت جامعة الكويت عن وفاة الدكتور سليمان الجسار، اليوم السبت الثامن من أغسطس 2020، حيث تصدر وسم “سليمان الجسار” ترند الوسوم في دولة الكويت، حيث شهد الترند ألاف الدعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد، كما تساءل الكثيرين من خلال تغريداتهم وتعليقاتهم عن سبب وفاة الدكتور سليمان الجسار، وقد أجمع الكل على أن الراحل كان “بشوش الوجه، وطيب القلب”.

من هو سليمان الجسار الدكتور الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

هو الدكتور سليمان الجسار الأستاذ بقسم التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وقد تخرج الراحل من جامعة بنتلي بعدما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد والتمويل، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ييل، بينما درجة الدكتوراه حصل عليها من معهد ماساتشوستس الأمريكي في مجال تمويل المشروعات، حصل الراحل على جائزة التدريس المتميز عن العام الجامعي 2015-2016.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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