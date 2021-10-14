من هو سيف مرزوق الشملان المؤرخ والكاتب الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت عن وفاة المؤرخ والكاتب سيف مرزوق الشملان عن عمر يناهز 94 عامًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمؤرخ سيف مرزوق الشملان وتاريخه وبعض أعماله الشاهدة على التاريخ الكويتي وتاريخ الخليج العربي، الراحل يعتبر أحد عمالقة جيل الرواد في دولة الكويت، جنازة الراحل المؤرخ سيف مرزوق الشملان سوف تكون خلال الساعات القادمة، وسوف نتابع معكم موعدها.

من هو سيف مرزوق الشملان المؤرخ الكويتي الذي تُوفي اليوم؟