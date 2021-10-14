من هو سيف مرزوق الشملان المؤرخ والكاتب الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أُعلن في الكويت عن وفاة المؤرخ والكاتب سيف مرزوق الشملان عن عمر يناهز 94 عامًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمؤرخ سيف مرزوق الشملان وتاريخه وبعض أعماله الشاهدة على التاريخ الكويتي وتاريخ الخليج العربي، الراحل يعتبر أحد عمالقة جيل الرواد في دولة الكويت، جنازة الراحل المؤرخ سيف مرزوق الشملان سوف تكون خلال الساعات القادمة، وسوف نتابع معكم موعدها.
من هو سيف مرزوق الشملان المؤرخ الكويتي الذي تُوفي اليوم؟
- هو كاتب ومؤرخ وإعلامي كويتي شهير، بخصوص معلومات عن سيف مرزوق الشملان من ويكيبيديا نجد أنه من مواليد عام 1927.
- بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الصحة.
- سلك مجال الأدب بقوة وكان عضوا من الرواد في رابطة الأدباء.
- نشر المؤرخ سيف مرزوق الشملان الكثير من المقالات في المجلات والصحف الكويتية.
- كتب الراحل عدة كتب عن تاريخ الكويت والخليج منها: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي، والألعاب الشعبية الكويتية.
- الراحل العم سيف مرزوق الشملاني صاحب أطول برنامج في تاريخ تلفزيون الكويت، حيث قدم برنامج “صفحات من تاريخ الكويت”، حيث تم عرض هذا البرنامج من الستينيات حتى تسعينيات القرن الماضي.
- العم سيف مرزوق الشملاني أنشأ متحفًا في منزله يحكي فيه تاريخ الكويت القديم.