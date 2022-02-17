من هو شبل يام المُنشد الكويتي الصغير المعروف؟

تصدر اسم المنشد الكويتي صغير السن “شبل يام” مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي والكويت بعد تعرضه لحادث مروري منذ ساعات، حيث نُقدم لكم نبذة من المعلومات عن شبل يام، وأكدت مصادر مقربة من شبل يام إنه في العناية المركزة، وحالته غير مستقرة، حيث انهمر تويتر بألاف التغريدات التي تحمل دعوات بالشفاء لهذا الفتى الكويتي المعروف.

من هو شبل يام المنشد الكويتي الصغير

شبل يام منشد كويتي يُنشد شيلات خليجية، اسمه الحقيقي هو حسين العجمي، يبلغ من العمر 10 سنوات، له قنوات على اليوتيوب وسناب شات، عدد متابعي شبل يام على قناته باليوتيوب تجاوز 92 ألفًا على الرغم من سنه الصغيرة، قالت عدة مصادر أن شبل يام يحتاج لدعاء الجميع، فتابعونا مع كل جديد.