من هو شبل يام المُنشد الكويتي الصغير المعروف؟

بواسطة محمود عطا الله
شبل يام شبل يام

تصدر اسم المنشد الكويتي صغير السن “شبل يام” مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي والكويت بعد تعرضه لحادث مروري منذ ساعات، حيث نُقدم لكم نبذة من المعلومات عن شبل يام، وأكدت مصادر مقربة من شبل يام إنه في العناية المركزة، وحالته غير مستقرة، حيث انهمر تويتر بألاف التغريدات التي تحمل دعوات بالشفاء لهذا الفتى الكويتي المعروف.

من هو شبل يام المنشد الكويتي الصغير

شبل يام منشد كويتي يُنشد شيلات خليجية، اسمه الحقيقي هو حسين العجمي، يبلغ من العمر 10 سنوات، له قنوات على اليوتيوب وسناب شات، عدد متابعي شبل يام على قناته باليوتيوب تجاوز 92 ألفًا على الرغم من سنه الصغيرة، قالت عدة مصادر أن شبل يام يحتاج لدعاء الجميع، فتابعونا مع كل جديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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