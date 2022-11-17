من هو صالح الفداغي مدير عام الطيران المدني المُكلف الجديد؟
أُعلن في الكويت منذ قليل، عن تكليف المهندس صالح الفداغي بمهام منصب المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بالإضافة إلى عمله، أصدر القرار الوزير عمار العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وجاء هذا القرار بتعيين صالح الفداغي مدير عام الطيران المدني الجديد بالتكليف، بعد قبول استقالة المدير يوسف الفوزان.
من هو صالح الفداغي مدير عام الطيران المدني الجديد بالتكليف؟
- هو المهندس صالح عبدالله الفداغي مدير الطيران المدني الكويتي بالتكليف إلى جانب عمله، حيث كان يشغل منصب نائب المدير لإدارة شؤون مطار الكويت.
- شغل منصب مدير إدارة العمليات بإدارة الطيران المدني,
- شغل منصب مدير إدارة الهندسة بالطيران المدني.