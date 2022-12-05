من هو صالح الملا أمين عام مجلس الوزراء الجديد في الكويت؟

أُعلن في الكويت، عن تعيين الأستاذ صالح الملا في منصب أمين عام مجلس الوزراء، وقد أُعلن عن هذا القرار اليوم الإثنين الخامس من ديسمبر 2022، كما تم تعيين الشيخ صباح أحمد صباح السالم في منصب أمين عام اللجان بمجلس الوزراء.

السيرة الذاتية للأستاذ صالح الملا أمين عام مجلس الوزراء الجديد