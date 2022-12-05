من هو صالح الملا أمين عام مجلس الوزراء الجديد في الكويت؟
أُعلن في الكويت، عن تعيين الأستاذ صالح الملا في منصب أمين عام مجلس الوزراء، وقد أُعلن عن هذا القرار اليوم الإثنين الخامس من ديسمبر 2022، كما تم تعيين الشيخ صباح أحمد صباح السالم في منصب أمين عام اللجان بمجلس الوزراء.
السيرة الذاتية للأستاذ صالح الملا أمين عام مجلس الوزراء الجديد
- هو صالح سليمان حمد الملا أمين عام مجلس الوزراء الجديد من 5 ديسمبر 2022.
- شغل منصب أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة عام 2018، تم التجديد له لمدة أربع سنوات في السابع يناير 2022.
- في مارس 2016 صدر قرار بتعيينه أمين عام مساعد بمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد.