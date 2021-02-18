من هو صلاح المضف نائب رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية صلاح المضف نائب رئيس بنك الائتمان الكويتي، حيث حقق السيد صلاح المضف قفزة كبيرة وتطور هائل في أداء وأرقام بنك الائتمان منذ توليه الإدارة التنفيذي لهذا الصرح المصرفي الكويتي الكبير، حيث نستعرض أهم المعلومات عن صلاح المضف من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو صلاح المضف نائب رئيس بنك الائتمان والسيرة الذاتية له

هو صلاح مضف أحمد المضف، يمتلك خبرات كبيرة في مجال عمله تمتد إلى أكثر من 30 عامًا بين القطاع الخاص والعام، تخرج من جامعة بوينت بارك في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بدأ صلاح المضف مسيرته مع بنك الائتمان عام 2011 عندما شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للبنك، وتم التجديد له في يوليو 2019 لمدة أربعة سنوات مدير عام بدرجة وكيل وزارة.

صلاح المضف مدير بنك الائتمان شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة التسهيلات التجارية الكويتية من 2007 حتى 2011، ومن قبلها كان المدير التنفيذي لنفس الشركة منذ 1996، كما شغل من قبل منصب مدير الاستثمارات المباشرة في شركة الساحل للتنمية والاستثمار، عمل لمدة سنتين في بريطانيا، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة فندق شيراتون نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، من هوايات الأستاذ صلاح المضف السفر وصيد الأسماك والكتابة.