من هو عباس عوض؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2020 من ويكيبيديا

أعلن السياسي الكويتي الشاب عباس عوض عن خوضه انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2020 عن الدائرة الخامسة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمرشح عباس عوض من ويكيبيديا والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، ونشاطاته النقابية والمجتمعية المتميزة، ويعتبر عباس عوض واحد من أقوى المرشحين في الدائرة الخامسة.

السيرة الذاتية للمرشح عباس عوض مرشح الدائرة الخامسة أمة 2020

هو عباس فاضل عبد الرضا عوض من مواليد عام 1985، يسكن في محافظة الأحمدي، وهو رئيس التجمع العمالي، ناشط سياسي ونقابي كويتي معروف، وهو عضو المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول 2020، تخرج من كلية الدراسات التكنولوجية، بعدما تخصص في الإلكترونيات والإتصالات.

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يشغل منصب كبير الملاحظين في مجموعة صيانة الغاز في شركة نفط الكويت، ومنذ 2016 حتى الآن يشغل المرشح عباس عوض منصب عضو مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة نفط الكويت.