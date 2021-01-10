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من هو عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين؟

بواسطة محمود عطا الله
عبدالله الدماك ويكيبيديا عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين

افتتح الشيخ محمد اليوسف وزير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شبرة الرقة بحضور الاستاذ عبدالله الدماك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، اليوم الأحد 10 يناير 2020.
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حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين من ويكيبيديا، هذا وقد أكد الدماك، أن شبرة الرقة، تعرض منتجات ذات جودة عالية بأسعار متميزة من المزارعين المحليين في الكويت.

السيرة الذاتية للأستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين

  • هو عبدالله محمد ظاهر العازمي.
  • فاز عبدالله الدماك بمنصب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين في أكتوبر 2018.
  • أنشأ مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين برئاسة عبدالله الدماك أول أرشيف متكامل للمزارعين الكويتيين، وهو أول أرشيف في تاريخ الاتحاد الذي تأسس عام 1974.
  • في 2017 شغل منصب نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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