من هو عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين؟

افتتح الشيخ محمد اليوسف وزير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية شبرة الرقة بحضور الاستاذ عبدالله الدماك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، اليوم الأحد 10 يناير 2020.

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حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين من ويكيبيديا، هذا وقد أكد الدماك، أن شبرة الرقة، تعرض منتجات ذات جودة عالية بأسعار متميزة من المزارعين المحليين في الكويت.

السيرة الذاتية للأستاذ عبدالله الدماك رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين