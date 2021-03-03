من هو عبدالله السلمان وزير التجارة والصناعة الجديد؟

تم الكشف عن حكومة الشيخ صباح الخالد الثالثة مع بداية شهر مارس 2021، حيث تم اختيار الدكتور عبدالله السلمان في منصب وزير التجارة والصناعة، وصدر مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح يتضمن التشكيل الوزاري الجديد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور عبدالله السلمان cv الذي تنتظره ملفات هامة في إدارة الوزارة، هذا وقد أدت حكومة الشيخ صباح الخالد اليمين القانونية أمام أمير الكويت رسميًا.

السيرة الذاتية عبدالله السلمان وزير التجارة الجديد

بخصوص معلومات عن الدكتور عبدالله السلمان من ويكيبيديا، الاسم الكامل له هو الدكتور عبدالله عيسى السلمان، واحد من أهم القيادات الاقتصادية المعروفة في دولة الكويت، هو أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الكويت، وهو مؤسس ومدير مركز المعاملات المالي في جامعة الكويت، أدى الوزير عبدالله السلمان اليمين القانونية أمام أمير البلاد، ثم تولى بعدها مهام عمله.

الدكتور عبدالله السلمان وزير التجارة والصناعة من مواليد عام 1969، حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هاورد – واشنطن دي سي – الولايات المتحدة الأمريكية، حصل الدكتور عبدالله السلمان على درجة الماجستير في الاقتصاد المالي من جامعة واشنطن دي سي الأمريكية، حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية التجارة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الكويت.

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د. عبدالله السلمان وزير التجارة والصناعة يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مايسترو توميك للاستشارات، ورئيس مجلس إدارة معهد مايستروتوميك للتدريب، بخصوص العمل المجتمعي فيشغل الدكتور عبدالله السلمان منصب رئيس مجلس أمناء مبادرة “ميزانيتي” للثقافة المالية الشخصية المجتمعية، عمل سيادته كمستشار اقتصادي لدى عدد من الوزارات والديوان الأميري، كان عضوًا في عدد من اللجان الفنية بمجلس الأمة