من هو عبدالله المحري رئيس المجلس البلدي بالكويت؟

فاز الأستاذ عبدالله عبد العزيز المحري بمنصب رئيس مجلس إدارة بلدية الكويت بالتزكية في أول جلسات المجلس الجديد والذي يبدأ جلساته من منتصف عام 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للرئيس عبدالله المحري رئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي، وأهم المعلومات عن عبدالله المحري من ويكيبيديا، يذكر أن الرئيس الحالي للبلدية قد دخل المجلس بعد فوزه بالانتخابات عن الدائرة الثانية.

من هو عبدالله المحري رئيس المجلس البلدي الحالي بالكويت؟