من هو عبدالله المحري رئيس المجلس البلدي بالكويت؟
فاز الأستاذ عبدالله عبد العزيز المحري بمنصب رئيس مجلس إدارة بلدية الكويت بالتزكية في أول جلسات المجلس الجديد والذي يبدأ جلساته من منتصف عام 2022، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للرئيس عبدالله المحري رئيس المجلس البلدي الكويتي الحالي، وأهم المعلومات عن عبدالله المحري من ويكيبيديا، يذكر أن الرئيس الحالي للبلدية قد دخل المجلس بعد فوزه بالانتخابات عن الدائرة الثانية.
من هو عبدالله المحري رئيس المجلس البلدي الحالي بالكويت؟
- هو عبدالله عبد العزيز عبدالله المحري رئيس المجلس البلدي بالكويت الحالي، فاز في انتخابات المجلس مرتين الأولى عام 2018 والثانية عام 2022 ويستمر المجلس تحت رئاسته حتى 2026.
- عبدالله المحري رئيس بلدية الكويت الحالي حاصل على الشهادة الجامعية من جامعة الكويت.
- عمل سيادته في العديد من المؤسسات الأهلية وكبرى الشركات.
- لسيادته العديد من المساهمات الوطنية.
- في دورة المجلس البلدي 2018-2022 شغل منصب نائب رئيس المجلس.