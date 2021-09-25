من هو عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الجديد الإماراتي؟

أعلنت دولة الإمارات عن تعديل وزاري جديد منذ قليل اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن مشاريع حكومة الخمسين، ومن ضمن التعديل وأسماء وزراء الإمارات 2021 جاء اختيار عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ليشغل منصب وزير العدل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الجديد من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، التعديل في قائمة وزراء الإمارات 2021 شهد تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية في الحكومة الاتحادية.

من هو عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي الجديد؟