من هو عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الجديد الإماراتي؟

بواسطة محمود عطا الله
عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الجديد عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الجديد

أعلنت دولة الإمارات عن تعديل وزاري جديد منذ قليل اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، ضمن مشاريع حكومة الخمسين، ومن ضمن التعديل وأسماء وزراء الإمارات 2021 جاء اختيار عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي ليشغل منصب وزير العدل، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الجديد من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها، التعديل في قائمة وزراء الإمارات 2021 شهد تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرا للمالية في الحكومة الاتحادية.

من هو عبدالله سلطان عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي الجديد؟

  • هو عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، بخصوص معلومات عن وزير العدل الجديد من ويكيبيديا نجد أنه من مواليد عام 1976 (45 عامًا).
  • حاصل على البكالوريوس من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على درجة الماجستير من نفس الجامعة الأمريكية.
  • عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل عمل بعد تخرجه كخبير اقتصادي في المجلس الأعلى للأمن الوطني في مركز دعم القرار الاستراتيجي.
  • عضو في مجلس الإمارات للتنافسية.
  • عضو في الكثير من اللجان منها: اللجنة العليا للمساعدات الخارجية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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