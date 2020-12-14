من هو عبدالله عبد الصمد معرفي وزير الإسكان الجديد في الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أُعلن في الكويت عن التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الشيخ صباح الخالد، وقد أُختير الدكتور عبدالله عبد الصمد معرفي في منصب وزير الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات.

شاهد أيضًا: السيرة الذاتية للدكتور علي المضف وزير التربية والتعليم العالي من ويكيبيديا

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور عبدالله معرفي وزير الإسكان الجديد من ويكيبيديا، وبقرارات تشكيل الحكومة الجديدة اليوم، تنفصل وزارة الإسكان عن وزارة الأشغال العامة التي تتولاها الدكتورة رنا الفارس، هذا وقد أدى الدكتور عبدالله معرفي اليمين القانونية صباح اليوم الإثنين.

السيرة الذاتية للدكتور عبدالله عبد الصمد المعرفي وزير الإسكان الجديد من ويكيبيديا