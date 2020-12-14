من هو عبدالله عبد الصمد معرفي وزير الإسكان الجديد في الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له
أُعلن في الكويت عن التشكيل الوزاري الجديد في حكومة الشيخ صباح الخالد، وقد أُختير الدكتور عبدالله عبد الصمد معرفي في منصب وزير الإسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات.
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نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للدكتور عبدالله معرفي وزير الإسكان الجديد من ويكيبيديا، وبقرارات تشكيل الحكومة الجديدة اليوم، تنفصل وزارة الإسكان عن وزارة الأشغال العامة التي تتولاها الدكتورة رنا الفارس، هذا وقد أدى الدكتور عبدالله معرفي اليمين القانونية صباح اليوم الإثنين.
السيرة الذاتية للدكتور عبدالله عبد الصمد المعرفي وزير الإسكان الجديد من ويكيبيديا
- الدكتور عبدالله معرفي وزير الإسكان الجديد هو عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي منذ 2010 وحتى الآن 2020.
- كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية خلال الفترة من 2013 حتى 2017.
- وزير الإسكان الجديد شغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد شركات وكلاء الملاحة الكويتية منذ 2005 2020.
- الدكتور عبدالله معرفي رئيس مجلس إدارة آمنيات القابضة، كما شغل من قبل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة برقان القابضة.
- الدكتور عبدالله المعرفي حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة في الغدارة والتمويل من الجامعة الأمريكية في لندن، وحاصل على دبلوم في الإدارة، وبكالوريوس في الإحصاء من جامعة الكويت.