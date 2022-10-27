من هو عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد؟
أُعلن في العراق عن اختيار الفريق أول عبد الأمير كامل الشمري ليتولى حقيبة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية الجديد، وأهم المناصب التي تولاها من قبل، وأهم المعلومات عن الوزير الجديد لتلك الحقيبة الهامة.
السيرة الذاتية للفريق أول عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد
- الفريق أول عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد من مواليد محافظة الديوانية عام 1967.
- شغل منصب قائد العمليات المشتركة من 2020 حتى أكتوبر 2022.
- كان يشغل منصب المفتش العسكري العام من 2017 حتى 2020.
- قائد عمليات بغداد.
- قائد الفرق العاشرة.
- نائب قائد الفرقة الأولى.
- أحد قادة النصر في عملية التحرير.
- رئيس اللجنة الأمنية لانتخابات 2021.
- حاصل على بكالوريوس ثم ماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان العراقية.