من هو عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية الجديد الفريق أول عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية الجديد

أُعلن في العراق عن اختيار الفريق أول عبد الأمير كامل الشمري ليتولى حقيبة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية الجديد، وأهم المناصب التي تولاها من قبل، وأهم المعلومات عن الوزير الجديد لتلك الحقيبة الهامة.

السيرة الذاتية للفريق أول عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد

  • الفريق أول عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد من مواليد محافظة الديوانية عام 1967.
  • شغل منصب قائد العمليات المشتركة من 2020 حتى أكتوبر 2022.
  • كان يشغل منصب المفتش العسكري العام من 2017 حتى 2020.
  • قائد عمليات بغداد.
  • قائد الفرق العاشرة.
  • نائب قائد الفرقة الأولى.
  • أحد قادة النصر في عملية التحرير.
  • رئيس اللجنة الأمنية لانتخابات 2021.
  • حاصل على بكالوريوس ثم ماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان العراقية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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