من هو عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد؟

أُعلن في العراق عن اختيار الفريق أول عبد الأمير كامل الشمري ليتولى حقيبة الداخلية في حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية الجديد، وأهم المناصب التي تولاها من قبل، وأهم المعلومات عن الوزير الجديد لتلك الحقيبة الهامة.

السيرة الذاتية للفريق أول عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي الجديد