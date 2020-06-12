من هو عبد الرحمن العتيقي المستشار الكويتي الذي تُوفي اليوم؟

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية KUNA عن وفاة المستشار عبد الرحمن العتيقي صباح اليوم الجمعة الثاني عشر من شهر يونيو 2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موعد كلمة السيرة الذاتية للراحل عبد الرحمن العتيقي من ويكيبيديا، وتاريخه، وحياته، والمناصب القيادية التي تولاها في الدولة، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو عبد الرحمن العتيقي ويكيبيديا والسيرة الذاتية له؟

هو عبد الرحمن سالم عبدالله حمد العتيقي من أوائل الرواد المشاركين في بناء دولة الكويت الحديثة، من مواليد مدينة الكويت عام 1928 “توفي عن عمر يناهز 92 عامًا”، تعود أصول أسرته إلى نجد، ورحل جده الأكبر 1775 من نجد للكويت، وهو مستشار الأمير جابر الأحمد، ووزير المالية الكويتي الأسبق، وول مبعوث لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة.

من السيرة الذاتية للمستشار عبد الرحمن العتيقي نجد أنه قد بدأ حياته العملية في شركة النفط الكويتية، وكان يُجيد من صغره اللغة الإنجليزية، عمل بعد ذلك بدائرة الشرطة. ثم مديرًا عامًا بدائرة الصحة، ثم وكيل وزارة الخارجية الكويتية، وتولى غير ذلك الكثير من المناصب الهامة.