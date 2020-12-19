من هو عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام وشؤون الشباب الكويتي؟

ننشر السيرة الذاتية للوزير عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بعدما تم اختياره رسميًا لهذا المنصب الهام في الدولة.

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حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام، ومسيرته المهنية، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد أدى الوزير عبد الرحمن المطيري اليمين الدستورية أمام صاجب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يوم 14 ديسمبر 2020، وتولى بالفعل مهام عمله على الفور.

من هو عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والشباب في الكويت