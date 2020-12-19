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من هو عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام وشؤون الشباب الكويتي؟

بواسطة محمود عطا الله
عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والشباب عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والشباب

ننشر السيرة الذاتية للوزير عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بعدما تم اختياره رسميًا لهذا المنصب الهام في الدولة.
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حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام، ومسيرته المهنية، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد أدى الوزير عبد الرحمن المطيري اليمين الدستورية أمام صاجب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يوم 14 ديسمبر 2020، وتولى بالفعل مهام عمله على الفور.

من هو عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والشباب في الكويت

  • هو عبد الرحمن بداح المطيري، وزير الإعلام وشؤون الشباب الجديد كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للشباب منذ 2016 حتى ديسمبر 2020.
  • من السيرة الذاتية للوزير عبد الرحمن المطيري نجد أنه كان يشغل منصب الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب في مكتب وزير شؤون الشباب، كما شغل منصب مدير إدارة المكتب الفني في مكتب معالي وزير الإعلام.
  • ملحق إعلامي بالمكتب الإعلامي الكويتي في العاصمة المغربية الرباط.
  • كما شغل عبد الرحمن المطيري وزير الغعلام الكويتي من قبل منصب المسؤول الإداري والمالي للمكتب الإعلامي الكويتي.
  • الوزير عبد الرحمن المطيري تخرج من جامعة الكويت بعدما حصل على البكالوريوس في علم النفس، مساند علوم سياسية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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