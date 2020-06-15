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من هو عبد العزيز الابراهيم رئيس نزاهة الجديد؟.. تعرف على السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
عبد العزيز الابراهيم رئيس نزاهة الجديد عبد العزيز الابراهيم رئيس نزاهة الجديد

أعلنت الحكومة الكويتية في خبر عاجل عن تعيين عبد العزيز الابراهيم رئيسًا لنزاهة رسميًا من اليوم الإثنين 15 يونيو 2020 كما كشفت الحكومة عن أسماء مجلس إدارة نزاهة “هيئة مكافحة الفساد”، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لعبد العزيز الابراهيم رئيس نزاهة الجديد، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادة العلمية التي حصل عليها، هذا وعينت الحكومة نواف المهمل نائبًا لرئيس نزاهة، وجاءت أسماء الأعضاء: خالد الخالد، دكتور مشاعل الهاجري، نواف الرشيد، عبد العزيز المنصور، حسام بهباني,

السيرة الذاتية عبد العزيز الابراهيم رئيس نزاهة الجديد

هو عبد العزيز عبد اللطيف الابراهيم من مواليد الكويت عام 1952 (68 عامًا)، وهو وزير كويتي سابق تولى عدة حقائب وزارية، حيث شغل منصب وزير الكهرباء والماء في 2012 واستمر في هذا المنصب لمدة عشرة أشهر، وفي 2013 شغل منصب وزير الأشغال والكهرباء حتى استقال عام 2015.

بخصوص معلومات عن عبد العزيز الابراهيم رئيس نزاهة الجديد من ويكيبيديا نجد أنه تخرج من الجامعة بعد أن حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، وحصل على الماجستير في نفس التخصص، عمل في بداية حياته العملية بشركة البترول الوطنية، قبل أن يعمل بوزارة الكهرباء والماء، حتى وصل إلى درجة وكيلا مساعدًا قبل أن يتولى الوزارة بعد ذلك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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