من هو عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الجديد؟

تم الكشف عن بعض الأسماء التي دخلت التشكيل الوزاري الجديد في الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، ومن ضمن الأسماء في الحكومة الجديدة ترشيح عبد العزيز الماجد وزيرًا للعدل، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمعالي عبد العزيز الماجد وزير العدل الجديد في الكويت وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو عبد العزيز الماجد وزير العدل الجديد؟