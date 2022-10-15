من هو عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الجديد عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الجديد

تم الكشف عن بعض الأسماء التي دخلت التشكيل الوزاري الجديد في الكويت برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، ومن ضمن الأسماء في الحكومة الجديدة ترشيح عبد العزيز الماجد وزيرًا للعدل، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لمعالي عبد العزيز الماجد وزير العدل الجديد في الكويت وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.

من هو عبد العزيز الماجد وزير العدل الجديد؟

  • هو عبد العزيز ماجد عبد العزيز الماجد وهو أحد قيادات الوزارة.
  • عبد العزيز الماجد وزير العدل الكويتي الجديد كان يشغل منصب وكيل وزارة العدل لفترة طويلة.
  • تابعونا مع المزيد من المعلومات عن الوزير الجديد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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