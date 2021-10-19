من هو عبد العزيز بن ناصر مبارك آل خليفة أول رئيس لديوان الخدمة المدنية القطري الجديد؟

أصدر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قراره بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، كما أصدر أمير قطر قراره بتعيين عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيسًا للديوان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد عبد العزيز ناصر مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية القطري الجديد من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية القطري الجديد؟