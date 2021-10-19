من هو عبد العزيز بن ناصر مبارك آل خليفة أول رئيس لديوان الخدمة المدنية القطري الجديد؟
أصدر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قراره بإنشاء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، كما أصدر أمير قطر قراره بتعيين عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيسًا للديوان، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للسيد عبد العزيز ناصر مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية القطري الجديد من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.
من هو عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية القطري الجديد؟
- سعادة عبد العزيز آل خليفة يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.
- بخصوص معلومات عن عبد العزيز بن ناصر مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية القطري من ويكيبيديا، نجد أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلان، رئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال، عضو مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
- رائد مبادرة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر.
- شارك بدور هام في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة منها: برنامج ضمان القروض المتوسطة والصغيرة “الضمين”، وكالة قطر لتنمية الصادرات مبادرة “تصدير”، وبرنامج تمويل السكن للمواطنين القطريين وغيرها من المبادرات.
- السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية حاصل على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة قطر، تخرج من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بعدما حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، حصل على دورات دراسية متقدمة بجامعة هارفارد ومن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال.