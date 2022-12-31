من هو عبد العزيز ساري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية؟
أصدرت المهندسة مي البغلي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالكويت قرارًا وزاريًا يقضي بتكليف الأستاذ عبد العزيز ساري بمهام وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات ونبذة من السيرة الذاتية للسيد عبد العزيز ساري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة 2023، وأهم المناصب التي شغلها من قبل.
معلومات عن عبد العزيز ساري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية
- هو عبد العزيز ساري راشد المطيري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة منذ 25 ديسمبر 2022 بالإضافة إلى عمله وهو يشغل منصب وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والتطوير الإداري.
- شغل من منصب مساعد مدير الرواتب قطاع الإدارية والمالية وزارة الشؤون.
- شغل من قبل مساعد مدير الميزانية قطاع الإدارية والمالية وزارة الشؤون.
- تدرج في المناصب داخل وزارة الشؤون حتى وصل لمنصب الوكيل بالإنابة.
- وكيل الشؤون عبد العزيز ساري تخرج من جامعة الكويت بعد الحصول على البكالوريوس في إدارة أعمال تخصص تمويل.