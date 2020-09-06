من هو عبد الكريم الجباري الشمري مرشح شمر في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة 2020

ننشر السيرة الذاتية لعبد الكريم الجباري الشمري مرشح شمر في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي، وذلك بعدما رشحت تشاورية شمر 2020 الشاب عبد الكريم الجباري لخوض تلك الانتخابات القادمة، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن ميعاد فتح باب استقبال أوراق المرشحين في الدائرة الرابعة وكل الدوائر، على أن تقام انتخابات الكويت 2020 في شهر نوفمبر القادم.

من هو عبد الكريم الجباري الشمري مرشح شمر في الدائرة الرابعة

هو عبد الكريم الجباري الاسلمي الشمري، وهو شاعر وسياسي كويتي معروف، وهو من مواليد عام 1983 (يبلغ من العمر الآن 37 عامًا)، شارك في انتخابات المجلس البلدي 2013، وحقق عدد أصوات كبير، وجاء في ثانيًا على مستوى الكويت، لكنه لم يوفق في الفوز لأن الانتخابات البلدية يفوز فيها عضو واحد عن كل دائرة.

عبد الكريم الجباري مرشح شمر في انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الرابعة يطلق عليه لقب “سفير الشعر”، وقد شارك في مسابقة أمير الشعراء، وشارك في عدد من مسابقات الشعر إقليميًا ومحليًا.