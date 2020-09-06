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من هو عبد الكريم الجباري الشمري مرشح شمر في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
عبد الكريم الجباري مرشح شمر عبد الكريم الجباري مرشح شمر

ننشر السيرة الذاتية لعبد الكريم الجباري الشمري مرشح شمر في الدائرة الرابعة من انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي، وذلك بعدما رشحت تشاورية شمر 2020 الشاب عبد الكريم الجباري لخوض تلك الانتخابات القادمة، هذا ومن المرتقب أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن ميعاد فتح باب استقبال أوراق المرشحين في الدائرة الرابعة وكل الدوائر، على أن تقام انتخابات الكويت 2020 في شهر نوفمبر القادم.

من هو عبد الكريم الجباري الشمري مرشح شمر في الدائرة الرابعة

هو عبد الكريم الجباري الاسلمي الشمري، وهو شاعر وسياسي كويتي معروف، وهو من مواليد عام 1983 (يبلغ من العمر الآن 37 عامًا)، شارك في انتخابات المجلس البلدي 2013، وحقق عدد أصوات كبير، وجاء في ثانيًا على مستوى الكويت، لكنه لم يوفق في الفوز لأن الانتخابات البلدية يفوز فيها عضو واحد عن كل دائرة.

عبد الكريم الجباري مرشح شمر في انتخابات مجلس الأمة 2020 الدائرة الرابعة يطلق عليه لقب “سفير الشعر”، وقد شارك في مسابقة أمير الشعراء، وشارك في عدد من مسابقات الشعر إقليميًا ومحليًا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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