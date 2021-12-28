من هو عبد الوهاب الرشيد وزير المالية الكويتي الجديد؟

أصدر صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح مرسوم أميري اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، تضمن المرسوم التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الشيخ صباح الخالد، وقد أُختير الأستاذ عبد الوهاب الرشيد لمنصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للوزير عبد الوهاب محمد الرشيد وزير المالية الجديد، وأهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، والشهادات العلمية التي حصل عليها.

من هو عبد الوهاب الرشيد وزير المالية الجديد؟