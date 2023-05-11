من هو عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بالكويت؟

قررت وزيرة الشؤون الاجتماعية المهندسة مي البغلي تكليف الأستاذ عبد الوهاب الفارس بمهام منصب رئيس اتحاد الجمعيات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية المُكلف الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي تولاها من قبل.

معلومات عن عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الجديد

هو عبد الوهاب مشاري عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الجديد بالتكليف في الكويت منذ يوم 11 مايو 2023، شغل من قبل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية، عمل في البنك المركزي الكويتي كمفتش مصرفي ومالي بإدارة الرقابة الميدانية، كما عمل في البنك الأهلي المتحد،، وعمل في بنك وربة.

الأستاذ عبد الوهاب الفارس رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية حاصل على درجة الماجستير من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في مجال إدارة الأعمال، تخرج من جامعة الكويت بعد حصوله على بكالوريوس المحاسبة، وكان عضوًا في الجمعية الاقتصادية الكويتية.