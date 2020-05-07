تعرف إلى السيرة الذاتية للفريق عثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد

ننشر السيرة الذاتية للفريق ركن عثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد بالعراق وذلك بعد فوز سيادته بثقة أعضاء مجلس النواب العراقي خلال الجلسة التي عُقدت أمس الأربعاء، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كافة المعلومات من cv عثمان الغانمي، والمناصب القيادية التي تولاها، ومسيرته، وحياته، والشهادات العلمية التي حصل عليها، هذا وقد فاز حكومة مصطفى الكاظمي بثقة البرلمان العراقي، وقد أدى وزير الداخلية الجديد عثمان الغانمي اليمين الدستورية رسميًا.

السيرة الذاتية عثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد بالعراق

هو عثمان علي فرهود مشير الغانمي، وزير الداخلية الجديد من مواليد قضاء عفك بمدينة سومر بمحافظة الديوانية، شغل منصب رئيس الأركان بالجيش العراقي منذ 2015 حتى توليه منصب وزير الداخلية في مايو 2020، وفي عام 2014 شغل منصب نائب رئيس الأركان للجيش العراقي، ومن قبلها شغل منصب قائد عمليات الفرات الأوسط، كما تولى قائد الفرقة الثامنة من الجيش.

الفريق الركن عثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، كما حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكهرباء، حصل سيادته على العديد من الأوسمة محليًا وعالميًا، يذكر أن حقيبة وزارة الداخلية هي للمكون الشيعي.

من السيرة الذاتية لعثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد نجد أنه كان أحد ضباط الجيش العراقي خلال النظام السابق، عاد إلى الجيش في 2003 في وكان أحد أهم المشاركين في إعادة تشكيل الجيش العراقي من جديد، ساهم بكل قوة في إعادة الأمن والاستقرار إلى كل أنحاء العراق خلال السنوات القليلة الماضية.