Take a fresh look at your lifestyle.


من هو عثمان علي فرهود مشير الغانمي وزير الداخلية العراقي الجديد المرتقب؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
عثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد عثمان الغانمي وزير الداخلية الجديد

أكدت عدة مصادر بعض أسماء الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي الجديدة والتي سوف تُعرض مساء اليوم الأربعاء على مجلس النواب للتصويت على منحها الثقة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للفريق أول عثمان علي فرهود مشير وزير الداخلية الجديد المرتقب في حكومة الكاظمي، هذا وتؤكد عدة مصادر سياسية عراقية، أن حكومة الكاظمي تحظى بتأييد معظم القوى السياسية الكبرى في البلاد، وأنها ستمر في جلسة التصويت عليها اليوم.

السيرة الذاتية عثمان علي فرهود مشير الغانمي وزير الداخلية الجديد

هو الفريق أول ركن عثمان الغانمي من مواليد سومر بمحافظة الديوانية، وزير الداخلية العراقي الجديد من يشغل منصب رئيس أركان الجيش العراقي منذ عام 2015 حتى الآن وقبل توليه وزارة الداخلية في حال فوز الحكومة بثقة البرلمان، وكان في عام 2014 يشغل منصب نائب رئيس أركان الجيش العراقي، هذا ومن الجدير بالذكر أن حقيبة وزارة الداخلية تتبع المكون الشيعي.

الفريق أول ركن عثمان علي فرهود مشير الغانمي وزير الداخلية الجديد شغل من قبل عدد من المناصب القيادية بالجيش العراقي ومنها: قائد عمليات الفرات الأوسط، قائد عمليات الديوانية وكربلاء، عاد إلى الجيش العراقي في عهد حكومة نوري المالكي، وكان أحد ضباط الجيش العراقي في عهد النظام السابق.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

البرلمان العراقي يكشف عن اسم رئيس الوزراء الجديد.. تعرف على التفاصيل

أخبار العالم

روسيا اليوم: انتحار المياردير دميتري بوسوف أحد أغنى أغنياء العالم صباح اليوم

أخبار العالم

من هو علي حميد مخلف محسن الدليمي وزير التربية الجديد بالعراق؟.. تعرف إلى السيرة…

أخبار العالم

أحداث الحلقة 20 من مسلسل قيامة عثمان وموقف ديندار المؤلم يتصدر أبرز المشاهد

أخبار العالم

مفاجأة جديدة حول كورونا تعلنها منظمة الصحة العالمية

أخبار العالم

من هو جمعة عناد سعدون خطاب وزير الدفاع العراقي الجديد المرتقب؟.. تعرف إلى لسيرة…

أخبار العالم

دراسة تحذر من حدوث “كارثة” بعد 50 عامًا .. بسبب تغير مناخ الكرة الأرضية

أخبار العالم

اكتشاف جسم مضاد يحمي من فيروس كورونا ويُعالج المصاب

أخبار العالم

اشترك الآن في مسابقة الحلم واربح 500.000 دولار في سحب جائزة رمضان mbc dream

أخبار العالم

موعد جلسة التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي لمنحها الثقة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.