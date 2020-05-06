من هو عثمان علي فرهود مشير الغانمي وزير الداخلية العراقي الجديد المرتقب؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أكدت عدة مصادر بعض أسماء الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي الجديدة والتي سوف تُعرض مساء اليوم الأربعاء على مجلس النواب للتصويت على منحها الثقة، ونستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للفريق أول عثمان علي فرهود مشير وزير الداخلية الجديد المرتقب في حكومة الكاظمي، هذا وتؤكد عدة مصادر سياسية عراقية، أن حكومة الكاظمي تحظى بتأييد معظم القوى السياسية الكبرى في البلاد، وأنها ستمر في جلسة التصويت عليها اليوم.

السيرة الذاتية عثمان علي فرهود مشير الغانمي وزير الداخلية الجديد

هو الفريق أول ركن عثمان الغانمي من مواليد سومر بمحافظة الديوانية، وزير الداخلية العراقي الجديد من يشغل منصب رئيس أركان الجيش العراقي منذ عام 2015 حتى الآن وقبل توليه وزارة الداخلية في حال فوز الحكومة بثقة البرلمان، وكان في عام 2014 يشغل منصب نائب رئيس أركان الجيش العراقي، هذا ومن الجدير بالذكر أن حقيبة وزارة الداخلية تتبع المكون الشيعي.

الفريق أول ركن عثمان علي فرهود مشير الغانمي وزير الداخلية الجديد شغل من قبل عدد من المناصب القيادية بالجيش العراقي ومنها: قائد عمليات الفرات الأوسط، قائد عمليات الديوانية وكربلاء، عاد إلى الجيش العراقي في عهد حكومة نوري المالكي، وكان أحد ضباط الجيش العراقي في عهد النظام السابق.