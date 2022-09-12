من هو عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد في الكويت؟

أًصدر مجلس الوزراء الكويتي مرسومًا، اليوم الإثنين، يقضي بتعيين الدكتور عصام الربيعان في منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للدكتور عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد في الكويت، وأهم المناصب القيادية التي شغلها، وهو أحد القيادات الإدارية الهامة في الدولة.

من هو عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية بالكويت