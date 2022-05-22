من هو عضو المجلس البلدي 2022-2026 عن حولي والجابرية والعديلية ومشرف وقرطبة والخالدية؟
انتهت منذ قليل انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 والتي عقدت يوم السبت 11 مايو 2022، حيث تحدد رسميًا اسم المرشح الفائز في الدائرة الرابعة للانتخابات البلدية والتي تضم مناطق حولي وميدان حولي والعديلية ومشرف والنقرة والسرة والخالدية وبيان والجابرية واليرموك وقرطبة، حيث ترشح للفوز بمقعد تلك الدائرة سبعة مرشحين فاز منهم مرشح واحد بالمقعد البلدي.
من هو عضو المجلس البلدي 2022-2026 عن الدائرة الرابعة؟
- فاز بمقعد المجلس البلدي الكويتي عن دائرة حولي والجابرية والعديلية والخالدية والسرة ومشرف وبيان وقرطبة واليرموك الأستاذ سعود حبيب الكندري الذي حصل على أكثر من 5500 صوتًا.
- من هو سعود عبد الرحمن حبيب الكندري عضو المجلس البلدي؟ هو رامي وبطل أولمبي كويتي، مثل الكويت أولمبيًا في لعبة الرماية مرتين في أولمبياد 2016 و 2020، حصل على برونزية كأس العالم، يشهد الجميع للعضو عبد الرحمن الكندري بالصدق والعمل المتواصل لخدمة الكويت.