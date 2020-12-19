من هو علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي؟

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لأمين مجلس الأمة علام الكندري من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي تولاها خلال مسيرته العملية والمهنية، كما نستعرض الشهادات العلمية التي حصل عليها، ويعتبر السيد علام الكندري واحد من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية الكويتية للمنصب الهام الذي يشغله، وهو أمانة مجلس الأمة.
من هو علام الكندري أمين مجلس الأمة؟.. تعرف إلى لسيرة الذاتية له من ويكيبيديا
- هو علام علي جعفر الكندري، من مواليد الكويت عام 1961.
- تخرج من جامعة الكويت عام 1993 بعدما حصل على بكالوريوس الاقتصاد.
- علام الكندري هو أمين عام مجلس الأمة منذ 2008 حتى الآن.
- بعد تخرجه عمل بمجلس الأمة عام 1985 كباحث اقتصادي في إدارة البحوث والدراسات، بعدها عمل الأستاذ علام الكندري في وزارة الصحة كمراقب حسابات، في 1993 شغل منصب مراقب للشؤون المالية في مجلس الأمة، قبل أن يصبح الكندري مديرًا للشؤون المالية بالمجلس.
- علام الكندري شغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية، وهو رئيس وأحد مؤسسي الجمعية الكويتية للخيول العربية.