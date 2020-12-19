من هو علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي؟

نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لأمين مجلس الأمة علام الكندري من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي تولاها خلال مسيرته العملية والمهنية، كما نستعرض الشهادات العلمية التي حصل عليها، ويعتبر السيد علام الكندري واحد من الشخصيات البارزة في الحياة السياسية الكويتية للمنصب الهام الذي يشغله، وهو أمانة مجلس الأمة.

من هو علام الكندري أمين مجلس الأمة؟.. تعرف إلى لسيرة الذاتية له من ويكيبيديا