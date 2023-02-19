من هو علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي في الكويت 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي في الكويت 2023، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي شغلها من قبل، يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية له دور هام وكبير في المجتمع الكويتي.

معلومات عن علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية

  • الأستاذ علي فهد الفهد يشغل منصب رئيس الجمعيات التعاونية الحالي منذ نوفمبر 2022.
  • هو رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية السابق.
  • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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