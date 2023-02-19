من هو علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي في الكويت 2023؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي في الكويت 2023، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب التي شغلها من قبل، يذكر أن اتحاد الجمعيات التعاونية له دور هام وكبير في المجتمع الكويتي.
معلومات عن علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية
- الأستاذ علي فهد الفهد يشغل منصب رئيس الجمعيات التعاونية الحالي منذ نوفمبر 2022.
- هو رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية السابق.
- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.