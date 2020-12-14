من هو علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد؟.. أعرف معلومات من السيرة الذاتية له

ننشر السيرة الذاتية للدكتور علي فهد المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت، بعدما تم تكليفه بهذا المنصب رسميًا ليكون أحد التشكيل الوزاري الجديد ضمن حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن الدكتور علي المضف، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التربية الجديد، يذكر ان الحكومة الجديدة قد أدت اليمين القانونية صباح اليوم امام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من هو علي المضف وزير التربية والتعليم الجديد والسيرة الذاتية له