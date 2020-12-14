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من هو علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد؟.. أعرف معلومات من السيرة الذاتية له

بواسطة محمود عطا الله
علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد

ننشر السيرة الذاتية للدكتور علي فهد المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد في الكويت، بعدما تم تكليفه بهذا المنصب رسميًا ليكون أحد التشكيل الوزاري الجديد ضمن حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن الدكتور علي المضف، والمناصب القيادية التي تولاها، والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التربية الجديد، يذكر ان الحكومة الجديدة قد أدت اليمين القانونية صباح اليوم امام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من هو علي المضف وزير التربية والتعليم الجديد والسيرة الذاتية له

  • الدكتور علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد كان يشغل منصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 2018 حتى ديسمبر 2020.
  • كما شغل سيادته منصب مدير عام الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة من 2006 حتى 2016.
  • عضو مجلس إدارة جهاز الاعتماد الاكاديمي من 2014 حتى 2017.
  • ترأس وشغل عضوية الكثير من اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء الكويتي.
  • الدكتور علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الجديد حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من المملكة المتحدة، وماجستير في الهندسة الميكانيكية من الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من أميركا أيضًا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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