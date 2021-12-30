من هو علي الموسى وزير الأشغال العامة وزير شؤون الشباب؟
كُلف المهندس علي الموسى بمنصب وزير الأشغال العامة في الحكومة الرابعة لسمو الشيخ صباح الخالد، تلك الحكومة التي أدت اليمين القانونية يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية للمهندس على الموسى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب الجديد من ويكيبيديا، كما نُقدم لكم أهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل.
السيرة الذاتية علي الموسى وزير الأشغال العامة والشباب الجديد؟
- هو علي حسين علي الموسى، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
- شغل عضوية المجلس الاستشاري لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت 2019.
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- علي الموسى وزير الأشغال والشباب الجديد شغل عضوية المجلس البلدي خلال الفترة من 2013 حتى 2017، تولى عدة مناصب في المجلس البلدي منها: رئيس اللجنة المالية والقانونية، مقرر لجنة العاصمة، رئيس المخطط الهيكلي للدولة، مقرر لجنة حولي، عضو اللجنة الفنية.