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من هو علي حميد مخلف محسن الدليمي وزير التربية الجديد بالعراق؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له من ويكيبيديا

بواسطة محمود عطا الله
علي حميد مخلف الدليمي وزير التربية الجديد علي حميد مخلف الدليمي وزير التربية الجديد

معلومات من السيرة الذاتية للدكتور علي حميد مخلف محسن الدليمي من ويكيبيديا هي أهم ما يشغل تفكير الجميع بالعراق الآن بعد الكشف عن أسماء الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير كافة المعلومات المتاحة عن الدكتور علي حميد مخلف الدليمي وزير التربية الجديد المرتقب في تلك الحكومة، وجهة التولد، وأي معلومات عن المناصب القيادية التي تولاها من قبل، حتى توليه اليوم أكبر منصب في وزارة التربية.

السيرة الذاتية للدكتور علي حميد مخلف الدليمي وزير التربية الجديد

هو الدكتور علي حميد مخلف محسن الدليمي، وهو أحد أهم قيادات وزارة التربية العراقية حاليًا، وسوف يتولى حقيبة الوزارة خلفًا للوزيرة سها بك العلي التي قدمت أداء متميز خلال الفترة الماضية، وكان الوزير علي حميد مخلف الدليمي يشغل منصب مدير التعليم العام والأهلي والأجنبي، وهو مُطلع بالفعل على كل ملفات الوزارة، وكل قضاياها ومشاكلها، وهو قادر على قيادة واحدة من أهم الوزارات إلى مستقبل أفضل.

الدكتور علي حميد مخلف الدليمي وزير التربية الجديد من مواليد بغداد عام 1963 (56 عامًا)، حاصل على البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، كما حصل على درجة الماجستير في الدراسات التربوية والمستقبلية من كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية.
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هذا وتُعرض قائمة أسماء الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأربعاء، على مجلس النواب للفوز بثقة المجلس، وسط تأكيدات قوية من المراقبين للشارع السياسي العراقي، أن حكومة مصطفى الكاظمي سوف تنال ثقة البرلمان، هذا ويتواجد الدكتور علي حميد مخلف الدليمي الآن في مبنى البرلمان مع كامل كابينة مصطفى الكاظمي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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