من هو علي سالم الأصفر محافظ حولي الجديد؟

وافق مجلس الوزراء الكويتي رسميًا على تعيين الأستاذ علي سالم الأصفر محافظًا جديدًا لحولي خلفًا للشيخ أحمد النواف الذي تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وسوف يتولى علي سالم الأصفر محافظ حولي الجديد المنصب الجديد بدرجة وزير لمدة أربعة سنوات قادمة بداية من مايو 2021، نستعرض من خلال هذا التقرير كل المعلومات المتاحة من على الأصفر ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد توجه الستاذ علي الأصفر بالشكر لكل لقيادة دولة الكويت على الثقة الغالية في شخصه لتولي هذا المنصب الهام.

السيرة الذاتية علي الأصفر ويكيبيديا – محافظ حولي الجديد

محافظ حولي الجديد عو على سالم مفلح الأصفر من أبناء قبيلة العوازم وهو بتوليه هذا المنصب يكون أول شخص من العوازم يتولى منصب محافظ إحدى محافظات دولة الكويت، من المعلومات حول الأستاذ علي الأصفر ويكيبيديا، نجد أنه شغل العديد من المناصب القيادية الهامة في دولة الكويت، منها منصب مدير مكتب وزير النفط، وكان دائما بابه مفتوح للجميع، المحافظ الجديد واحد من القيادات الوطنية في الكويت.

