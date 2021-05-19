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من هو علي سالم الأصفر محافظ حولي الجديد من ويكيبيديا؟

بواسطة محمود عطا الله
علي الاصفر ويكيبيديا علي سالم الاصفر محافظ حولي الجديد

وافق مجلس الوزراء الكويتي رسميًا على تعيين السيد/ علي سالم الأصفر في منصب محافظ حولي الجديد خلفًا للشيخ أحمد النواف الذي تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ على الأصفر من ويكيبيديا كما نقدم المعلومات المتوفرة عن محافظ حولي الجديد، ومن علي الأصفر من أي قبيلة؟، وغيرها من المعلومات المتوفرة وسوف يتولى علي سالم الأصفر المنصب الجديد بدرجة وزير لمدة أربعة سنوات قادمة بداية من مايو 2021.

السيرة الذاتية علي سالم الأصفر محافظ حولي الجديد من ويكيبيديا

هو علي سالم مفلح الأصفر أحد القيادات الإدارية المعروفة في دولة الكويت، يمتلك خبرات إدارية كبيرة من خلال شغله للكثير من المناصب القيادة التي عمل بها من قبل، بخصوص قبيلة على الأصفر فهو من قبيلة العوازم، من المناصب القيادية التي شغلها علي الأصفر محافظ حولي الجديد منصب مدير مكتب وزير النفط، وكان مكتبه وقتها مفتوحًا دائمًا للجميع، تابعونا مع المزيد من المعلومات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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