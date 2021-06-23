أعلنت جمهورية مصر العربية عن تعيين سفير جديد لها في قطر وذلك بعد فترة طويلة تمتد منذ عام 2017، حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين السفير عمرو الشربيني سفيرًا فوق العادة لمصر في دولة قطر، ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسفير عمرو الشربيني والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وتأتي تلك الخطوة في ظل عودة العلاقات المصرية القطرية.

من هو عمرو الشربيني سفير مصر في قطر الجديد

السفير عمرو الشربيني واحد من القيادات في وزارة الخارجية المصرية والسلك الدبلوماسي المصري، وهو عمرو كمال الدين بري الشربيني، قبل توليه هذا المنصب كان يعمل سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية، حصل سيادته على درجة سفير في يوليو 2020، شغل من قبل منصب مستشار في وزارة الخارجية، حيث تم نقل سيادته في 2010 من بعثة مصر في نيويورك إلى الديوان العام بوزارة الخارجية، تابعونا مع المزيد من المعلومات.