من هو عمر الخيام الذي تحتفل به جوجل

احتفل موقع البحث الشهير “جوجل” بميلاد عمر الخيام، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 18 مايو عام 1048، اسمه بالكامل هو غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام (1048 – 1131) (الخيّام هو لقب والده، حيث كان يعمل في صنع الخيام)، هو عالم وفيلسوف وشاعر فارسي، ويرى البعض إلى أنه يعود إلى أصول عربية، ووُلِدَ في مدينة نيسابور بخراسان في إيران عام 1038 ميلاديا وتوفي فيها عام 1124 ميلاديا، وتخصَّص في الرياضيات، وعلم الفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ، عمر الخيام العالم الجليل ولد مسلما حيث أبواه كذلك لكن والده لم يكن متعصبا للدين، حتى أن أباه قد وكل احد علماء الرياضيات ليعلم نجله عمر ويدعى باهمانيار ين مرزيان الميال للزارادشتية، وهي ديانة فارس القديمة، ومن خلال موقع كلمة نقدم لكم أبرز المعلومات عن عمر الخيام.

من أقوال عمر الخيام

القلب أضناه عشق الجمال، والصدر قد ضاق بما لا يقال.

زخارف الدّنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم فكن خليّ البال من أمرها، فكلّ ما فيها شقاءٌ وهمّ.

حار الورى ما بين كُفْرٍ ودين، وأمعنوا في الشكّ أو في اليقين. وسوف يدعوهم منادي الردى، يقول: ليس الحق.

أبرز المعلومات عن عمر الخيام

يُسمى غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، وشهرته “ عمر الخيام ”، ووُلد عام 1048م.

”، ووُلد عام 1048م. اشتهر والده بعمله فى صنع الخيام وكان هذا هو سبب لقبه.

أوّل من اخترع طريقة حساب المثلثات.

عمر الخيام هو أحد أكبر الشعراء والفلاسفة المسلمين، وقد رجح البعض أنه من أصول عربية رغم ولادته فى مدينة نيسابور فى خراسان.

تخصَّص في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.

وفاة عمر الخيام