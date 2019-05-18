من هو عمر الخيام الذي تحتفل جوجل بميلاده اليوم

عمر الخيام، يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بميلاد واحد من أكثر الشخصيات الإسلامية خبرة وعلما في الرياضيات والفلك إنه غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام االذي يعرف بلقيه عمر الخيام، والخيام هي لقب لوالد المشهور أنه كان يعمل في صنع الخيام.

ولد الخيام في نيسابور من أرص فارس ويرجح المؤرخين إلى أنه فارسي الأصل لكن بعض الأقوال تؤكد عروبية الخيام.

شاهد أيضا:عمر الخيام..من هو ولماذا جوجل تحتفل بذكرى ميلاده

ومن اهم الأمور في حياته أنه تعاهد مع صدقين مقربين له أن أيا منهما ساعده الحظ في الحصول على مكانة عالية يساعد الأخرين، وبالفعل أصبح صديقه نظام المك وزيرا، وقد خصص نظام الملك راتبا لصديقه عمر الخيام يقدر بمئتين وألف مثقال يتقاضاها الخيام كل سنة، وهو ماجعله ينكب على التعلم ليصبح واحدا من أكثر الأشخاص المؤثرين، وقد تفوق في الفقه والرياضيات والتاريخ والفلك وغيرها من شتى أنواع العلوم.

وقد إكتشف الخيام علم المثلثات وأثر الخيام في عديد العلماء والفلاسفة والشعراء أبرزهم الفيلسوف والطبيب إبن سيناء و البيروني.

حام جدل حوله فاتهم بالإلحاد لكن الجميع يؤك أنه توفي مسلما فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

شاهد أيضا:موعد مباراة مان سيتي ضد واتفورد في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

وقد توفي رحمه الله عن ثلاث وثمانين سنة ودفن في نيسابور من أرض إيران.