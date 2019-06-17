من هو عمر دهب وزير الخارجية السوداني الجديد والسيرة الذاتية له

من هو عمر دهب وزير الخارجية السوداني الجديد هو سؤال الجميع في السودان الآن بعد تكليف سيادته بهذا المنصب الهام منذ قليل، ونقدم لكم الآن السيرة الذاتية للسفير عمر دهب من ويكيبيديا وتاريخه والمناصب القيادية التي تولاها من قبل حتى وصوله لهذا المنصب الرفيع، والشهادات العلمية التي حصل عليها، وكان المجلس العسكري بالسودان قد أعلن، اليوم الإثنين 17 يونيو 2019، عن تكليف السيد عمر دهب وكيلا مكلفا بوزارة الخارجية السودانية رسيما.

من هو عمر دهب وزير الخارجية السوداني والسيرة الذاتية له

هو عمر دهب فضل محمد، شغل منصب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة لفترة طويلة، بعدها عاد لوزارة الخارجية ليتولى منصب الوكيل المساعد للشؤون السياسية، وزير الخارجية السوداني الجديد خبير في القانون الدولي والمنظمات الدولية، التحق بالعمل في وزارة الخارجية السودانية والسلك الدبلوماسي عام 1983، ومن المناصب الهامة التي تولاها بالوزارة مديرا عاما للعلاقات الأمريكية والأوروبية.

عمر دهب وزير الخارجية السوداني الجديد شغل منصب مديرا عام للتعاون الدولي، كما عمل سفيرا للسودان بموسكو، وسفيرا للسودان بجنيف، الوزير الجديد مطلع على كل ملفات وزارة الخارجية.