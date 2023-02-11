من هو عميد القبول والتسجيل الحالي بجامعة الكويت 2023؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لعميد القبول والتسجيل الحالي في جامعة الكويت 2023، وهو الأستاذ دكتور عبدالله الهاجري، وأهم المناصب القيادية التي شغلها بجامعة الكويت، والدرجات العلمية التي حصل عليها، ويعتبر الدكتور عبدالله الهاجري واحد من أهم القيادات في الجامعة.
معلومات عن الدكتور عبدالله الهاجري عميد القبول والتسجيل بالإنابة بجامعة الكويت
- الأستاذ دكتور عبدالله محمد الهاجري يشغل منصب عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت منذ نوفمبر 2022.
- هو مؤرخ وباحث وأستاذ جامعي كويتي.
- العميد المساعد للشئون الأكاديمية والدراسات العليا – كلية الآداب بجامعة الكويت.
- شغل منصب رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب.
- هو أستاذ دكتور في التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر.
- نشر سيادته الكثير من المؤلفات والأبحاث العلمية.
- حاصل على دكتوراه الفلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة درم البريطانية.
- حاصل على الماجستير من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية.
- تخرج من جامعة الكويت بعد حصوله على البكالوريوس من كلية الآداب.