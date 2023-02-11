من هو عميد القبول والتسجيل الحالي بجامعة الكويت 2023؟

بواسطة محمود عطا الله
دكتور عبدالله الهاجري عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الحالي دكتور عبدالله الهاجري عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الحالي

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لعميد القبول والتسجيل الحالي في جامعة الكويت 2023، وهو الأستاذ دكتور عبدالله الهاجري، وأهم المناصب القيادية التي شغلها بجامعة الكويت، والدرجات العلمية التي حصل عليها، ويعتبر الدكتور عبدالله الهاجري واحد من أهم القيادات في الجامعة.

معلومات عن الدكتور عبدالله الهاجري عميد القبول والتسجيل بالإنابة بجامعة الكويت

  • الأستاذ دكتور عبدالله محمد الهاجري يشغل منصب عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت منذ نوفمبر 2022.
  • هو مؤرخ وباحث وأستاذ جامعي كويتي.
  • العميد المساعد للشئون الأكاديمية والدراسات العليا – كلية الآداب بجامعة الكويت.
  • شغل منصب رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب.
  • هو أستاذ دكتور في التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر.
  • نشر سيادته الكثير من المؤلفات والأبحاث العلمية.
  • حاصل على دكتوراه الفلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة درم البريطانية.
  • حاصل على الماجستير من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية.
  • تخرج من جامعة الكويت بعد حصوله على البكالوريوس من كلية الآداب.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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