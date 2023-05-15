من هو عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة؟

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة المُكلف الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل، وقد أصدرت د. أماني بوقماز قرارًا بتكليف عيد الرشيدي بمهام وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، يأتي هذا القرار بعد قرار الوزيرة بإحالة وكيلة الوزارة المهندسة مي المسعد إلى التقاعد.

معلومات عن عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة الجديد

هو عيد مليح الرشيدي ويشغل منصب وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف منذ يوم 15 مايو 2023، وهو الوكيل المساعد بوزارة الأشغال منذ نوفمبر 2022، وكانت الوزيرة السابقة د. رنا الفارس قد كلفت الأستاذ عيد الرشيدي في نوفمبر 2021 بمهام أعمال الوكيل المساعد لقطاع التدقيق والرقابة بالوزارة.

وكيل وزارة الأشغال المُكلف الجديد عيد الرشيدي شغل عام 2017 منصب رئيس مكتب التفتيش والتدقيق بالقطاع التابع لوزير الأشغال وقتها، وكان قبلها يشغل منصب رئيس قسم الاستشارات بإدارة العقود.