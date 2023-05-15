من هو عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة؟

بواسطة محمود عطا الله
عيد الرشيدي وكيل الأشغال ويكيبيديا عيد الرشيدي وكيل الأشغال العامة

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة المُكلف الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، وأهم المناصب القيادية التي شغلها من قبل، وقد أصدرت د. أماني بوقماز قرارًا بتكليف عيد الرشيدي بمهام وكيل الوزارة بالإضافة إلى عمله، يأتي هذا القرار بعد قرار الوزيرة بإحالة وكيلة الوزارة المهندسة مي المسعد إلى التقاعد.

معلومات عن عيد الرشيدي وكيل وزارة الأشغال العامة الجديد

هو عيد مليح الرشيدي ويشغل منصب وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف منذ يوم 15 مايو 2023، وهو الوكيل المساعد بوزارة الأشغال منذ نوفمبر 2022، وكانت الوزيرة السابقة د. رنا الفارس قد كلفت الأستاذ عيد الرشيدي في نوفمبر 2021 بمهام أعمال الوكيل المساعد لقطاع التدقيق والرقابة بالوزارة.

وكيل وزارة الأشغال المُكلف الجديد عيد الرشيدي شغل عام 2017 منصب رئيس مكتب التفتيش والتدقيق بالقطاع التابع لوزير الأشغال وقتها، وكان قبلها يشغل منصب رئيس قسم الاستشارات بإدارة العقود.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

الاستعلام عن القيد الانتخابي 2023 الكويت.. تعرف إلى مكان تصويت ناخب في انتخابات مجلس…

أخبار العالم

مرشحين العوازم في الدائرة الأولى 2023 انتخابات مجلس الأمة الكويتي