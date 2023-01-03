من هو عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الجديد؟
أصدر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023 مرسومًا اتحاديًا يقضي بتعيين الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيسًا لأركان القوات المسلحة بدرجة وزير، نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للفريق ركن عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الجديد، وأهم المعلومات عنه.
معلومات عن الفريق ركن عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الجديد
- هو المهندس عيسى سيف محمد بن عبلان المزروعي يشغل منصب رئيس أركان الجيش الإماراتي الجديد منذ 3 يناير 2023.
- كان يشغل سيادته منصب نائب رئيس أركان القوات المسلحة.
- تدرج في عدد من المناصب القيادية والرتب العسكرية بالقوات المسلحة حتى وصل لمنصب رئيس الأركان.
- تابعونا مع المزيد من المعلومات.