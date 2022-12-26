من هو فاضل الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية؟
أعلن مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية عن تعيين فاضل الدوسري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، صدر القرار اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأستاذ فاضل الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية الكويتية واهم المعلومات عنه، والمناصب القيادية التي شغلها من قبل.
معلومات عن فاضل الدوسري الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحية الكويتية
- السيد فاضل محمود الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية الكويتية، لديه خبرات تزيد عن 17 عام في مجالات البنوك والاستثمار والصناعة.
- كان يشغل منصب مستشار وزير المالية الكويتي.
- له دور بارز في استجلاب وتشغيل “ونترلاند الكويت”.
- ترأس الفريق الفني المُكلف من قبل وزير المالية لتحقيق أكبر استفادة من المرافق السياحية في الكويت.