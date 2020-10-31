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من هو فرز محمد المطيري؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لمرشح الدائرة الرابعة انتخابات أمة 2020

بواسطة محمود عطا الله
فرز الديحاني ويكيبيديا فرز الديحاني ويكيبيديا

ننشر السيرة الذاتية للمرشح فرز محمد المطيري من ويكيبيديا مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي، وذلك بعدما تقدم فرز الديحاني المطيري بأوراقه رسميًا للترشح اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، هذا ويذكر أن باب تلقي أوراق الترشح قد فتح يوم 26 أكتوبر ويستمر تلقي أوراق الترشح حتى نهاية دوام يوم 4 نوفمبر 2020، يذكر أن الانتخابات سوف تقام يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

السيرة الذاتية فرز محمد المطيري من ويكيبيديا

هو فرز محمد الديحاني المطيري، من مواليد عام 1963، يبلغ من العمر الآن 57 عامًا، وحد من أهم المتنافسين على مقعد من المقاعد العشرة المخصصة للدائرة الانتخابية الرابعة، مدعومًا من أبناء قبيلة مطير المتواجدة بقوة في الدائرة الرابعة.
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بخصوص معلومات من السيرة الذاتية فرز الديحاني ويكيبيديا، نجد أنه محامي كويتي معروف، وضابط سابق بوزارة الداخلية الكويتية، وهو عضو المجلس البلدي منذ 2009، وعضو جمعية المحامين الكويتية، حصل فرز الديحاني المطيري على ليسانس الحقوق، ودبلوم العلوم الشرطية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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