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من هو فهد الكشتي؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية

بواسطة محمود عطا الله
السيرة الذاتية فهد الكشتي السيرة الذاتية فهد الكشتي

ننشر نبذة من السيرة الذاتية للمحامي فهد الكشتي رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية من ويكيبيديا وأهم المعلومات عنه، كما يتساءل الكثيريون ويشغل تفكيرهم سؤال هام وهو “فهد الكشتي من أي قبيلة؟”، هذ ويعتبر فهد محمد الكشتي واحد من الأسماء البارزة في مجال العمل التطوعي في دولة الكويت، وله مواقف متميزة دائما.

السيرة الذاتية فهد الكشتي رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية من ويكيبيديا

  • هو فهد محمد عذال الكشتي العنزي.
  • هو محامي كويتي معروف.
  • بخصوص قبيلة المحامي فهد محمد الكشتي فهو من أبناء قبيلة عنزة أحد أكبر القبائل في دولة الكويت.
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  • فهد الكشتي يشغل رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية بالكويت منذ مايو 2020.
  • حقق فهد محمد الكشتي المركز الأول في انتخابات جمعية القيروان التعاونية يناير 2019.
  • فهد الكشتي كان رئيس الاتحاد الطلابي الكويتي في مملكة البحرين 2010.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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